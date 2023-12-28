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Боярского экстренно госпитализировали в Петербурге

112: актер Михаил Боярский был госпитализирован

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Михаил Боярский был экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, Боярский попал в больницу из-за проблем с сердцем. Врачи оценивают состояние артиста как средней тяжести. Однако, как отмечает издание, жена актера Лариса Луппиан заявила, что привезла супруга на обследование.

27 ноября в реанимацию Мариинской больницы с подозрением на инфаркт доставили Михаила Боярского. Спустя сутки состояние народного артиста удалось стабилизировать. Он находился под наблюдением врачей. Сын Боярского Сергей рассказывал, что в больнице состояние актера было нормальным, а настроение — хорошим.

4 декабря Боярского выписали из больницы. Артист признался, что чувствует себя «замечательно». Он уехал домой в сопровождении жены Ларисы Луппиан.

26 декабря Луппиан заявила, что запланированный на 31 декабря спектакль с участием Боярского состоится.

В марте появился слух о завершении карьеры Боярского, однако его сын опроверг его. По словам Боярского-младшего, актер занят в спектаклях театра Ленсовета в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно об ухудшении здоровья певца Шуры.

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