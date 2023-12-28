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Российские кинотеатры в 2023 году заработали 40 миллиардов рублей

Сборы кинотеатров в РФ в 2023 году увеличились в два раза и превысили ₽40 млрд

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Союзмультфильм/START

Совокупные сборы российских кинотеатров составили более 40 миллиардов рублей в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ, председателя попечительского совета Фонда кино Татьяну Голикову.

«Мы оцениваем совокупные сборы российских кинотеатров в 2023 году более чем в 40 млрд рублей. Это фактически допандемийный период, когда на российском кинорынке в полном объеме присутствовала и голливудская, и европейская продукция», — уточнила она.

По ее словам, из этой суммы 28 миллиардов рублей собрали российские кинофильмы.

Как уточнила министр культуры Ольга Любимова, сборы российских кинотеатров в 2023 году увеличились в два раза по сравнению с 2022 годом.

Накануне фильм «Феррари» с Адамом Драйвером возглавил российский прокат. Он собрал 66,6 млн рублей на дебютном уикенде.

Сюжет картины разворачивается летом 1957 года — в момент, когда бывший гонщик Энцо Феррари переживает кризис, наблюдая за «Формулой-1».

Ранее сообщалось, что 46-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля 2024 года.

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