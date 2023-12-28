Леонид Агутин назвал фейком новости об отказе выступать на одной сцене с SHAMAN

На официальном сайте певца Леонида Агутина появилось опровержение слухов о том, что артист якобы отказался выступать вместе с SHAMAN на «Песне года».

«На самом деле, съемки концерта «Песня года» проходили в течение нескольких дней. Леонид Агутин и певец Ярослав Дронов (SHAMAN) принимали участие в съемках в разные дни. В совместной песне «Песня остается с человеком» с Филиппом Киркоровым, Полиной Гагариной, певицей Валерией, SHAMAN и другими артистами Леонид Агутин участие не принимал», — гласит опровержение.

При этом отмечается, что Агутин и не должен был выступать вместе с Валерией, Киркоровым, SHAMAN и другими музыкантами. На сайте также указано, что приписываемая Агутину цитата: «Петь с ним [с SHAMAN] — это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой», — является фейком, так как певец этих слов никогда не произносил.

В конце декабря Леонид Агутин вернулся к работе после операции по удалению тромба. О госпитализации Агутина стало известно 8 декабря. Опасное состояние врачи обнаружили, когда музыкант приехал в больницу сделать обезболивающую блокаду перед концертом.

Ранее Киркорова убрали из списка актеров «Самоиронии судьбы» после «голой» вечеринки.