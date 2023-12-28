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SHAMAN и Аллегрова: названы участники новогодней передачи «Песни от всей души»

В новогодней передаче с Малаховым будут петь SHAMAN, Аллегрова и дочь Шатунова

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Названы участники передачи «Песни от всей души» с Андреем Малаховым, которая будет проходить 31 декабря на телеканале «Россия» с 20.30 до полуночи. Имена раскрывает kp.ru.

В шоу появится семья экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова — на передачу придут вдова артиста Светлана вместе с сыном Дэннисом и дочерью Эстеллой. 10-летняя дочь Шатунова исполнит песню «Виновата ли я» в эфире, отмечает издание.

Кроме того, на «Песнях от всей души» выступит певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Он споет композицию «А сердце плачет и болит», в то время, как юный участник шоу Тимур Борисов исполнит песню Дронова «Встанем». Среди других звезд на передаче появятся артистки Ирина Аллегрова («Моя семья») и Катя Лель («Мой мармеладный»).

Под конец вечера композиции покажут солистка государственного ансамбля песни и пляски ″Казачья воля″ Раиса Щербакова («Ночь проходит»), эстрадный певец Александр Серов («Как быть»), исполнитель Ислам Итляшев («Кобра»), а также группы «Садко», «Комбинация» и др.

26 декабря журналистка Ксения Собчак сообщила, что Первый канал и ВГТРК вырезают из «Голубых огоньков» и всех новогодних программ тех, кто был замечен на вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. Этим, по ее словам, распорядились гендиректор канала Константин Эрнст и глава ВГТРК Олег Добродеев.

Ранее сообщалось, что Киркорова убрали из списка актеров «Самоиронии судьбы» после «голой» вечеринки.

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