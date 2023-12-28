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Анну Asti могут лишить гражданства после «голой вечеринки» Ивлеевой

ВЧК-ОГПУ: певицу Анну Asti хотят лишить гражданства России

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Пресс-служба Анны Asti

Управление по вопросам миграции МВД начало проверку в отношении певицы Анны Asti (настоящее имя — Анна Дзюба). Об этом сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Поводом стало участие исполнительницы в «голой вечеринке» блогерши Насти Ивлеевой. Сейчас полиция проверяет «обоснованность наделения гражданством РФ» Asti.

2 октября 2023 года сообщалось, что украинская певица Анна Дзюба получила паспорт России. В 2021 году Asti рассказывала в интервью журналистке Ксении Собчак, что могла получить паспорт РФ еще в 2020 году, когда вышла замуж за российского бизнесмена Станислава Юркина. Однако исполнительница решила повременить с этим из-за боязни не попасть на родину.

27 декабря Telegram-канал Mash сообщал, что новогоднее выступление Asti отменили из-за вечеринки Ивлеевой. При этом в московском клубе Gipsy заявили, что не знают об отмене выступления. Отмечалось, что на сайте клуба продолжается продажа билетов на новогодний концерт Асти со стоимостью от 7 до 360 тысяч рублей.

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