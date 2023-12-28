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Шнуров написал новую песню, посвященную «голой» вечеринке Ивлеевой

Группа «Ленинград» Шнурова написала песню о вечеринке Насти Ивлеевой

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Пресс-служба видеосервиса «Окко»

Группа «Ленинград», возглавляемая музыкантом, а теперь и сопредседателем «Партии Роста» Сергеем Шнуровым, выпустила новую песню. Творческий коллектив посвятил ее «голой» вечеринке блогерши Анастасии (Насти) Ивлеевой, трек вышел под названием «Тюль» на You-Tube-аккаунте группы.

В музыкальном произведении высмеивается проведение этого мероприятия и звезды, которые на него пришли.

«Голые — теперь уж не смешные, что ни полосы, то все сплошные. Из одежды были только кроссы, а у народа есть теперь вопросы», — говорится в песне группы «Ленинград».

В Московском клубе Mutabor прошла скандальная вечеринка с участием знаменитостей, организованная Ивлеевой. Дресс-код мероприятия предполагал минимальное количество одежды.

После этого гости вечеринки публично извинились. Позднее ФНС начала проверку по делу о неуплате налогов Ивлеевой. Теперь телеведущей грозит до пяти лет тюрьмы. Звездные юристы и социологи выступили в защиту блогера.

Суд признал «голую вечеринку» блогера и актрисы Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» с участием звезд российской эстрады пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-пропаганды».

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«Голая» вечеринка Ивлеевой
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