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Сайт Киркорова заблокирован

Сайт артиста Филиппа Киркорова заблокирован

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Сайт артиста Филиппа Киркорова заблокирован.

При попытке перейти на ресурс появляется сообщение «Ошибка 4030».

«Сайт заблокирован. Пожалуйста, зайдите позднее», — говорится в сообщении на сайте певца.

В сообщении от хостинг-провайдера «СпринтХост» говорится, что владельца аккаунта уведомили о причине блокировки в письме.

Накануне стало известно, что Киркорова убрали с афиши фильма «Иван Васильевич меняет все» из-за скандальной вечеринки Ивлеевой. Гендиректор ТНТ Тина Канделаки сообщила, что финал фильма начали переснимать.

До этого сообщали, что сцены с Киркоровым намерены исключить из всех новогодних шоу. Инсайдер пожаловался, что заменить певца в новогоднем выпуске шоу «Маска» будет достаточно трудно, так как артист является одним из членов жюри.

Блогерша Настя Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в откровенном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки.

Ранее Киркоров извинился за участие в вечеринке Ивлеевой.

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