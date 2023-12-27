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Бьюти-блогер Рада Русских подала документы в ЦИК

Блогерша Русских подала документы на выдвижение кандидатом в президенты России

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radarusskikh/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бьюти-блогер, зоозащитница и предпринимательница из Екатеринбурга Рада Русских подала документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты России. Об этом сообщает РИА Новости.

Она собрала более 500 подписей для самовыдвижения.

В беседе с «Газетой.Ru» Русских заявляла, что будет использовать магию для своей избирательной кампании.

«У меня есть несколько лет отдел магии, который занимается тем, чтобы все дороги были открыты, чтобы убирать конкурентов и прочие прелести. Все-таки, когда ты крупный бизнесмен, у тебя должно быть много отделов, в том числе и магии. У всех крупных предпринимателей и у всех политиков тоже есть такой отдел. Это не новая идея. Я не была в этом плане первооткрывателем», — признавалась Русских.

По мнению блогерши, все хотят видеть женщину-президента, так как они уделяют больше внимания внутренней политике страны. Внутреннюю политику она назвала более интересной, чем внешняя.

Ранее была названа стоимость «голой вечеринки» блогерши Насти Илеевой.

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