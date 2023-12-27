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Настоящий список Шиндлера выставили на продажу

В США выставили на продажу настоящий список Шиндлера за $1,8 млн

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Universal Pictures

Оригинальный экземпляр так называемого списка Шиндлера выставили на продажу на аукционе Moments in Time. О продаже настоящего документа сообщает TMZ.

Продавец просит за одну из четырех существующих копий списка $1,8 миллиона долларов. Экземпляр получен коллекционером от семьи Ицхака Штерна — бухгалтера и помощника немецкого промышленника Оскара Шиндлера, спасшего во время Холокоста почти 1200 евреев, дав им работу на своих заводах. Работники Шиндлера были внесены в соответствующий список.

В предыдущие годы за список просили от $2 миллионов до $2,5 миллиона, но покупателя он не нашел.

На основе биографии Оскара Шиндлера режиссер Стивен Спилберг снял фильм «Список Шиндлера» (1993) с Лайамом Нисоном, Беном Кингсли и Рэйфом Файнсом в главных ролях. Картина получила семь статуэток «Оскар».

Накануне отец Эми Уайнхаус (1983-2011) Митч подал в суд на ее подруг, продавших личные вещи певицы на аукционе.

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