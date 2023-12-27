Пианистка Екатерина Мечетина рассказала, каким хочет видеть российское общество

Заслуженная артистка России, пианистка Екатерина Мечетина призналась, что мечтает о том, чтобы общество и деятели культуры в России начали серьезнее относиться к важнейшим вопросам в жизни. Об этом она рассказала в интервью с интернет-изданием «Абзац».

«Мне очень хочется, чтобы мы ушли от этой постиронии бесконечной, мы долгие годы все и вся высмеивали. Мы сейчас дожили до таких времен, когда мы возвращаемся к размышлениям о самом существенном, о самом важном, о самом болезненном в жизни. <...> Обо всем об этом невозможно думать в ироническом ключе, понимаете, просто невозможно», – сказала Мечетина.

Она выразила уверенность, что ее взгляды поддерживают многие россияне.

Екатерина Мечетина — солистка Московской государственной филармонии. Она также состоит в президиуме Совета при президенте России по культуре и искусству. В 2018 году ей присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

В апреле Мечетина призналась, что на сцене предпочитает кеды и бейсболку платью и каблукам. По ее словам, эффектные концертные платья бывают неудобными.

Ранее сообщалось, что пианистка лишилась 10,5 млн рублей после звонка мошенников.