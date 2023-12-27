Юрий Шевчук стал Дедом Морозом в первом после отмены концертов «ДДТ» клипе

Группа «ДДТ» 27 декабря выпустила новую песню «Новости» и клип на нее — первый после отмены концертов коллектива в 2023 году. Видеоролик опубликован на платформе YouTube.

В видео лидер группы Юрий Шевчук стал пришедшим с новогодних елок Дедом Морозом, который смотрит выступление группы плюшевых зверей по телевизору.

«Сыпятся новости, сказки тиктокеров, удовольствие тоталитарной эротики, победные марши сдавшихся рокеров и главное — котики, котики, котики», — в частности, поется в песне.

Артисты на экране устраивают драку, Шевчук решает выключить телевизор. Раздается взрыв, и снег через экран врывается в квартиру Деда Мороза.

В июле 2023 года «ДДТ» выпустила новый альбом «Волки в тире». В декабре 2022 года адвокаты Шевчука не смогли оспорить штраф за дискредитацию ВС РФ, выписанный после концерта в Уфе в мае 2022 года.

В январе 2023 года коллектив перенес концерты в городах России «по не зависящим от группы и организаторов причинам». Кроме того, известно, что Шевчук перенес инфаркт.

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