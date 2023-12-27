Новогоднее выступление Анны Асти отменили из-за вечеринки Ивлеевой

Новогоднее шоу певицы Анны Асти (настоящее имя Анна Дзюба) в московском клубе Gipsy отменили из-за ее присутствия на «голой вечеринке» блогерши Насти Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, Асти лишилась гонорара в размере около 6,5 миллионов рублей. Сейчас певице ищут замену. Билеты на мероприятие обошлись гостям в сумму от 6 тысяч до 360 тысяч рублей.

После выступления в Gipsy певица должна была спеть в Барвихе Luxury Village. Теперь, уточняет канал, под угрозой срыва и это выступление.

Кроме того, добавляют в Mash, был отменен концерт Лолиты Милявской, который должен был состояться в ночь на 1 января в столичном отеле «Метрополь». На этом шоу она должна была заработать около 5-6 млн рублей. Вместо нее для гостей, заплативших от 85 тысяч до 100 тысяч рублей за билет, споет кавер-группа.

Блогерша Настя Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в откровенном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки.

Накануне Милявская не появилась в клипе рэперши Инстасамки на их совместную песню «На Титанике».

Ранее адвокат связал приговор блогеру Хилми с «голой» вечеринкой Ивлеевой.