Адвокат связал приговор блогеру Хилми с «голой» вечеринкой Ивлеевой

Блогер Хилми Форкс, которому суд дал три года лишения свободы по делу о распространении порнографии, шокирован приговором — он надеялся на условный срок по ненасильственной статье. Об этом «Газете.Ru» рассказал его адвокат Константин Ерохин. Юрист считает, что на приговор могли повлиять недавний скандал с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой и «политические события».

«Три года реального срока ему дали сегодня. В зале суда взяли под стражу, он поехал в СИЗО №7. Мы экстренно готовим апелляцию. Были опасения, но это казалось чем-то эфемерным. Все думали, что будет условный срок за ненасильственную статью. Но, видимо, в свете последних событий с Настей Ивлеевой, с этими танцами, политика… Он в шоке. Косвенно мы поняли настроение прокурора сразу, что что-то поменялось в целом. Это же сразу считываешь в пространстве. Это обычное смешное дело. Это не наркотики, где по 20 лет людям дают. К суду мы были полностью готовы. Он плакал, говорил, что раскаивается, что ему очень стыдно, он больше никогда не будет. Для меня это плохой месседж в целом, что у нас политические события теперь влияют на правовую систему, приговоры. Эти ситуации с голыми вечеринками — кому-то с носком 15 суток, а кого-то Песков по плечу хлопает. Это очень разительно все. Люди думают, что это все одно и то же – там голый, этот. Они отражаются на тех самых незащищенных, которым в СИЗО крайне не рекомендовано быть», — сказал он.

Ерохин уточнил, что сторона защиты будет подавать апелляцию и надеется, что приговор заменят на условный.

«Мы надеемся, что срок не снизят, а Мосгорсуд изменит приговор на отбытие его условно. У меня много клиентов различных. Это оказался такой клиент, с которым хотелось, чтобы политические силы не мешали правосудию, и какая-то человечность проявилась. Легче всего непохожего обсуждать, судить. И ты не чувствуешь за собой ничего после этого. Ты оправдываешь себя, потому что непохожего легче судить. Я надеялся, что это будет показательный случай, когда все пройдет спокойно. Надеемся на апелляцию», — отметил он.

По словам адвоката, блогер раскаялся и предпринимал все, чтобы загладить вину. Ерохин добавил, что Хилми осудили «на уровне неприязни», несмотря на равенство всех перед законом.

«Человек полностью раскаялся в достаточно спорном событии, но при этом был заинтересован в том, чтобы загладить вред, который он причинил. Для этого он жертвовал деньги в фонды, которые борются с подобными историями, пропагандируют нравственность, помогал фонду Иоанна Кронштадтского, который реабилитацию наркоманов проводит. То есть человек был настроен на созидательный диалог с властью, с правоохранителями – признался, явка с повинной. У человека мама-инвалид после Чернобыля, он ее содержит. У него ИП, он зарабатывает музыкой, посмотрите, сколько у него сейчас треков на всех площадках. По-моему, хороший портрет, чтобы человеку дать условный срок и под Новый год дать ему дальше жить и развиваться. Прокурор дословно сказал: «Пусть посидит, мы не уверены, что он не прекратит ЭТО делать». Хотя ЭТОГО в 2023 году не было ни одного случая. Я не знаю, что ЭТО — длинные волосы? В общем, размыто очень все. Это все на уровне неприязни, непринятия, что такой человек. Хотя у нас в Конституции гарантируется равенство всех перед законом, неважно, красишь ты ногти или не красишь. Оценивают событие уголовное и отношение к нему», — подчеркнул он.

Хилми Форкс был задержан в июле 2023 года. Об этом сообщала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Против него было возбуждено уголовное дело из-за обвинений в публичной демонстрации и распространении порнографических материалов.

30 ноября прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. По версии стороны обвинения, в ноябре 2022 года Хилми Форкс изготавливал материалы порнографического содержания, которые позже размещал в свободном доступе в своих социальных сетях. Таким образом, с роликами мог ознакомиться неограниченный круг лиц, сочли в прокуратуре.

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