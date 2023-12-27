Моргенштерн* снял язвительное видео и извинился за вечеринку Ивлеевой в Москве

Рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) записал шуточное видео с извинениями от лица всего российского шоу-бизнеса за скандальную вечеринку Насти Ивлеевой.

«Хотел бы принести искренние извинения от лица нашего шоу-бизнеса, от лица моих коллег. Я патриот своей страны и считаю, что в такое время мероприятия подобного характера просто неуместны. Меня звали на вечеринку, я даже не поехал, чтобы вы знали. Одевайтесь теплее», — сказал Моргенштерн.

Рэпер сделал акцент на том, что читает заранее подготовленный текст, а также намекнул на то, что ролик носит юмористический характер.

Блогерша Настя Ивлеева 20 декабря организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Затем блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки.

Позднее Ивлеева записала видео с извинениями за «голую» вечеринку в Москве. Телеведущая уточнила, что мероприятие планировалось как презентация фотографий, сделанных для журнала Playboy. Она добавила, что дресс-код — «почти голый» — соответствовал тематике вечеринки, а гости продумывали образы самостоятельно.

Ранее стало известно, что в офисах блогерши Анастасии Ивлеевой проходят обыски.