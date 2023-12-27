Филипп Киркоров раскрыл, как Бузова и Дава вели себя на совместных съемках телешоу

Певец Филипп Киркоров в интервью «Телепрограмме» опроверг слухи о том, что мирил бывших возлюбленных Ольгу Бузову и певца Даву на шоу «Сокровища императора».

«Я? Мирил?! Да мы все с открытым ртом и глазами на мокром месте следили за тем, что творилось между ними. Дальше рот на замок, а ключик — проглотить!» — пошутил Киркоров.

Музыкант также признался, что «влюбился» в народ и культуру Китая после участия в шоу. По мнению певца, «Сокровища императора» позволили ему осознать себя через новую для себя среду, которая со временем стала для него родной.

«Мы с моим партнером по этому шоу — моим другом, замечательным актером, сошлись во мнении, что этот проект изменил, развил, улучшил нас навсегда», — пояснил Киркоров.

В 2019 году Бузова начала встречаться с Давой. В 2021 году пара рассталась. Звезда рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами. Недавно появились слухи о том, что пара возобновила отношения. Однако певица опровергла их, отметив, что не живет прошлым.

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