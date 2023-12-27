Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Филипп Киркоров раскрыл, как Бузова и Дава вели себя на совместных съемках телешоу

Певец Филипп Киркоров опроверг, что мирил Бузову и Даву на съемках шоу в Китае

close
100%
Global Look Press

Певец Филипп Киркоров в интервью «Телепрограмме» опроверг слухи о том, что мирил бывших возлюбленных Ольгу Бузову и певца Даву на шоу «Сокровища императора».

«Я? Мирил?! Да мы все с открытым ртом и глазами на мокром месте следили за тем, что творилось между ними. Дальше рот на замок, а ключик — проглотить!» — пошутил Киркоров.

Музыкант также признался, что «влюбился» в народ и культуру Китая после участия в шоу. По мнению певца, «Сокровища императора» позволили ему осознать себя через новую для себя среду, которая со временем стала для него родной.

«Мы с моим партнером по этому шоу — моим другом, замечательным актером, сошлись во мнении, что этот проект изменил, развил, улучшил нас навсегда», — пояснил Киркоров.

В 2019 году Бузова начала встречаться с Давой. В 2021 году пара рассталась. Звезда рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами. Недавно появились слухи о том, что пара возобновила отношения. Однако певица опровергла их, отметив, что не живет прошлым.

Ранее Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) снял язвительное видео и извинился за вечеринку Ивлеевой в Москве.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами