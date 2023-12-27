Семья Лерчек вернулась в соцсети после снятия запрета

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) опубликовала первый пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после снятия судебного запрета на использование соцсетей.

«Мы вернулись», — написала она.

Чекалина выложила видео, в котором семья блогерши появляется из открывшейся подарочной коробки. В ролике супруг Лерчек Артем Чекалин держит на руках сына Льва, а рядом стоят двойняшки пары Алиса и Богдан и сама блогерша.

Поклонники поздравили семью Чекалиных с возвращением. Многие признались, что рады снова видеть их в соцсетях.

«О, как дети выросли»; «Я, наверное, ни одному блогеру так не радовалась. С возвращением!»; «Ура! Поздравляем! Мы скучали», — написали фанаты в комментариях.

1 декабря стало известно, что с Чекалиной сняли судебный запрет на использование соцсетей после погашения многомиллионного долга.

В ноябре Telegram-канал Shot сообщил о том, что блогерша погасила долг в 296 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. По данным издания, семья Чекалиных смогла оплатить накопившийся долг после того, как 10 ноября со счета блогерши сняли арест. Shot подчеркнул, что до этого Лерчек уже оплачивала другой штраф в размере 311 млн рублей.

В марте Лерчек стала фигурантом уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что налоговая зачислила Лерчек новую задолженность.