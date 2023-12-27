Налоговая начислила Лерчек новую задолженность

Блогерша Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, задолжала Федеральной налоговой службе 4 млн 79 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

22 декабря адвокат блогерши Лерчек Константин Третьяков заявлял, что получил уведомление от ФНС о начале проверки за 2022 год. Он назвал это «рутинной ситуацией», отметив, что у ФНС нет никаких претензий к Чекалиной.

До этого Telegram-канал 112 заявлял, у Лерчек обнаружили долг размером примерно 250 млн рублей в рамках новой налоговой проверки. Источник издания отмечал, что блогерша скрыла доходы, полученные от аффилированных с ней лиц.

В ноябре Telegram-канал Shot сообщил о том, что блогерша погасила долг в 296 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. По данным издания, семья Чекалиных смогла оплатить накопившийся долг после того, как 10 ноября со счета блогерши сняли арест. Shot подчеркнул, что до этого Лерчек уже оплачивала другой штраф в размере 311 млн рублей.

В марте Лерчек стала фигурантом уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что Ивлееву проверяют на уклонение от уплаты налогов.