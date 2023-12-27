Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Цискаридзе назвал балет «Щелкунчик» в Большом театре обманом зрителей

Артист Цискаридзе: балет «Щелкунчик» в Большом театре является обманом зрителей

close
100%
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Артист балета Николай Цискаридзе считает, что балет «Щелкунчик» в Большом театре является обманом зрителей. Об этом он заявил в интервью телеканалу НТВ.

Цискаридзе выразил сожаление из-за того, что данный спектакль, в котором он вырос, а также является одним из самых главных исполнителей в истории, «не находится на том уровне, на котором он должен идти». По его мнению, зрителей «Щелкунчика», который показывают в Большом театре, «обманывают».

«Мне очень жалко. Потому что 28 спектаклей или 25 подряд станцевать нельзя. Для женщин станцевать два дня подряд снежинки для кордебалета — это у вас ног нет, просто у вас ноги в кровавом месиве», — добавил артист.

Ранее Цискаридзе раскритиковал менеджмент Большого театра из-за «Щелкунчика».

До этого Цискаридзе заявил, что планка русского балета понизилась задолго до западных санкций.

Ранее в России подсчитали «индекс Щелкунчика».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами