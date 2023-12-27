Цискаридзе назвал балет «Щелкунчик» в Большом театре обманом зрителей

Артист балета Николай Цискаридзе считает, что балет «Щелкунчик» в Большом театре является обманом зрителей. Об этом он заявил в интервью телеканалу НТВ.

Цискаридзе выразил сожаление из-за того, что данный спектакль, в котором он вырос, а также является одним из самых главных исполнителей в истории, «не находится на том уровне, на котором он должен идти». По его мнению, зрителей «Щелкунчика», который показывают в Большом театре, «обманывают».

«Мне очень жалко. Потому что 28 спектаклей или 25 подряд станцевать нельзя. Для женщин станцевать два дня подряд снежинки для кордебалета — это у вас ног нет, просто у вас ноги в кровавом месиве», — добавил артист.

Ранее Цискаридзе раскритиковал менеджмент Большого театра из-за «Щелкунчика».

До этого Цискаридзе заявил, что планка русского балета понизилась задолго до западных санкций.

Ранее в России подсчитали «индекс Щелкунчика».