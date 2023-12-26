Фото Ивлеевой убрали с сайта МТС на фоне скандала с «голой» вечеринкой

_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телекоммуникационная компания МТС исключила блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву из представителей бренда, рекламу оператора с ее участием убрали с эфира. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Раньше ведущая была амбассадором бренда, и победители конкурса могли встретиться с ней», — говорится в материале.

В честь 30-летия компании клиенты могли выиграть встречу с Ивлеевой и Нагиевым. Теперь в условиях акции фигурирует только Нагиев. Связано ли данное решение с вечеринкой — неизвестно.

В МТС пока не прокомментировали ситуацию.

До этого Ивлееву, которая устроила в московском клубе «голую» вечеринку, попросили проверить на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)*. Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова назвала вечеринку Ивлеевой «попыткой пошлого бездарного бомонда бросить вызов обществу».

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что сейчас происходит «типичный кризис богемы, когда они начинают публично и цинично плевать в сторону общества, демонстрируя свою эксклюзивность». При этом сама Ивлеева заявила, что ждала подобных комментариев.

Ранее Ивлеева удалила посты с черным квадратом после скандала с «голой» вечеринкой».