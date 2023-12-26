Премьер-министр Великобритании записал рождественский ролик в стиле «Один дома»

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак записал новогоднее обращение для британцев, которое стилизовано под фильм «Один дома». Видео опубликовано на YouTube-канале издания The Telegraph.

Ролик начинается в пустом кабинете государственного деятеля в его резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. Он заканчивает свои рабочие дела, а затем произносит вслух: «Кто-нибудь здесь есть?» Удостоверившись, что никого нет, Сунак наслаждается праздничной атмосферой в одиночестве. Он кидается мячами в пирамиду из пустых банок с Coca-Cola, ест спагетти с кленовым сиропов во время просмотра рождественского фильма «Эльф».

В видео также появляется кот Ларри — постоянный житель Даунинг-стрит, который служит в резиденции главным мышеловом. Затем в кабинете пресс-службы звонит телефон, и Сунак якобы подшучивает над политическим редактором издания The Sun Гарри Коулом, отвечая: «Гарри, вы ошиблись номером».

Премьера в США комедии «Один дома» с Маколеем Калкиным в главной роли состоялась 10 ноября 1990 года. Всего вышло три фильма.

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