«Это травля»: Лолита опровергла слухи о возвращении зрителями билетов на концерты

Певица Лолита Милявская заявила, что новость о массовой сдаче билетов на ее концерт в Чехове — фейк. Об этом исполнительница сообщила РБК.

«Билеты только вышли в продажу, и просто нечего сдавать еще. Концерт открывается за два месяца в кассах», — заявила артистка.

Она назвала подобного рода слухи «травлей».

26 декабря Telegram-канал «Абзац» сообщил, что зрители сдают билеты на концерт певицы Лолиты Милявской в городе Чехов. Представители местного Дворца культуры «Дружба» заявляли, что шоу Милявской, запланированное на 20 февраля, могут отменить.

Позднее Милявская призналась, что не видит причины для отмены концертов после ее участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Лолита также уточнила, что она не испытывает стыд за свое поведение на вечеринке.

«Абсолютно не вижу поводов [отменять мероприятия]. Я закон не нарушала. Если хотят — пусть отменяют [концерты]. У меня есть пенсионное удостоверение», — говорила исполнительница.

Блогерша Настя Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки.

Ранее певец Киркоров признался, что безответственно отнесся к вечеринке Ивлеевой.