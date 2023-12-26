Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Это травля»: Лолита опровергла слухи о возвращении зрителями билетов на концерты

Певица Лолита назвала фейком сообщения о массовой сдаче билетов на ее концерты

close
100%
Petrov Sergey/Global Look Press

Певица Лолита Милявская заявила, что новость о массовой сдаче билетов на ее концерт в Чехове — фейк. Об этом исполнительница сообщила РБК.

«Билеты только вышли в продажу, и просто нечего сдавать еще. Концерт открывается за два месяца в кассах», — заявила артистка.

Она назвала подобного рода слухи «травлей».

26 декабря Telegram-канал «Абзац» сообщил, что зрители сдают билеты на концерт певицы Лолиты Милявской в городе Чехов. Представители местного Дворца культуры «Дружба» заявляли, что шоу Милявской, запланированное на 20 февраля, могут отменить.

Позднее Милявская призналась, что не видит причины для отмены концертов после ее участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Лолита также уточнила, что она не испытывает стыд за свое поведение на вечеринке.

«Абсолютно не вижу поводов [отменять мероприятия]. Я закон не нарушала. Если хотят — пусть отменяют [концерты]. У меня есть пенсионное удостоверение», — говорила исполнительница.

Блогерша Настя Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки.

Ранее певец Киркоров признался, что безответственно отнесся к вечеринке Ивлеевой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами