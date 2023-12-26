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Киркоров извинился за участие в вечеринке Ивлеевой: «Зашел не в ту дверь»

Певец Киркоров признал, что безответственно отнесся к вечеринке Ивлеевой

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Филипп Киркоров/VK

Певец Филипп Киркоров впервые выступил с публичным обращением после скандальной «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Ролик опубликован на VK-странице исполнителя.

«Вот так заглянул на пять минут на мероприятие и мое имя, как обычно, громче других гремит в одной небезызвестной истории. Оправдываться не очень по-мужски, поэтому отвечу всем и сразу: в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии, получил приглашение, обещал посетить и пришел. Но я не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушел», — заявил артист.

В то же время Киркоров добавил, что не планирует перекладывать ответственность за произошедшее на других.

«В нынешнее трудное время, время героическое, артист моего масштаба не может и не должен так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях. Я артист только своей страны и патриот только своей страны», — добавил певец.

Киркоров подчеркнул, что никогда не пытался «усидеть на двух стульях» — он пояснил свои слова тем, что не уезжал из России и не предавал страну.

«Я люблю только своего слушателя и зрителя. Я осознаю совершенную мной ошибку. Народный артист обязан тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям. Меньше всего я бы хотел, чтобы подобное событие — оплошность с моей стороны — стало причиной ограничения моего творчества в России», — подытожил артист.

Блогерша Настя Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки.

Ранее Лолита призналась, что не видит поводов отменять ее концерты из-за вечеринки Ивлеевой.

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