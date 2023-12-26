Звезда «Горько!» назвал москвичей ленивыми

Российский актер Егор Корешков («Горько!», «Восьмидесятые», «Отель Элеон») дал свою оценку характеру москвичей. Своими размышлениями он поделился в интервью журналу WomanHit.

Во время интервью он согласился, что является одним из редких актеров, которые родились и росли в Москве.

«Да, и у нас в ГИТИСе студентов из столицы было очень мало, практически несколько человек на курсе. Это и понятно — москвичи ленивые, у них же уже все есть, и амбиции не такие масштабные, нежели у людей, которые сюда доехали», — заявил он.

При этом сам Корешков, по его словам, в актерскую профессию попал случайно.

«Просто экзистенциальные вопросы привели меня сначала в педагогику, а оттуда уже в актерство, где я потихоньку начал раскрываться. И получается, все свои внутренние проблемы решаю посредством дела, которым занимаюсь. Со многим уже, кстати, разобрался и очень благодарен», — сказал он, объяснив, что в детстве был очень стеснительным и замкнутым и теперь смог преодолеть это.

Также Корешков рассказал о съемках в «Елках-10».

Ранее звезда «Короны» Доминик Уэст рассказал, как поссорился с принцем Гарри.