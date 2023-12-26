«Мисс Россия – 2022» рассказала, почему сбежала от американского жениха

Победительница конкурса «Мисс Россия» 2022 года Анна Линникова рассказала, почему вернулась в Москву после того, как уехала за любимым в Майами. В октябре пара обручилась, но свадьба не состоялась. Модель назвала бывшего жениха лживым абьюзером и самовлюбленным мальчиком, передает ее слова Life.

Анна Линникова была обручена с журналистом Джексоном Хинклом, которого считают пророссийским, так как в своих политических блогах он не раз заявлял о любви к России. Однако недавно стало известно о том, что модель возвращается в Москву со своей любимой кошкой – об этом она рассказала в соцсетях.

«Он лживый абьюзер и самовлюбленный маленький мальчик, который не готов брать на себя ответственность», — заявила Линникова, назвав жениха незрелым и эмоционально неустойчивым.

Также она призналась, что в США не была счастлива, так как чувствовала себя одинокой.

Напомним, на прошлой неделе победительница конкурса красоты рассталась со своим женихом и попросила подписчиков помочь ей найти квартиру в Москве.

Модель из Англии Наташа Бересфорд ранее победила на первом конкурсе красоты без макияжа.