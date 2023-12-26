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Александр Молочников поддержал Ивлееву после критики ее «голой» вечеринки

Режиссер Александр Молочников назвал Ивлееву сильной и смелой

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Режиссер Александр Молочников поддержал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) блогершу и телеведущую Настю Ивлееву после критики ее «голой вечеринки».

Молочников назвал Ивлееву сильной, талантливой и смелой девушкой, которая «переживет» негатив, обрушившийся на нее после мероприятия.

«Даже если сделана несвоевременная глупость, массовая травля и слив остальных участников — это малоприятно», — заявил режиссер.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятия раскритиковали, а саму блогершу обвинили в распущенности. Среди противников этого события были такие звезды, как Сарик Андреасян, Слава, Мария Погребняк.

21 декабря депутат Государственной думы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить вечеринку, которую организовала в московском клубе Ивлеева. Она отметила, что просит организовать проверку на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

24 декабря Ивлеева извинилась за «голую» вечеринку и пообещала отправить на благотворительность деньги, вырученные с мероприятия.

Ранее стало известно, что с Ивлеевой хотят взыскать 1 млрд руб. за моральный вред от «голой» вечеринки.

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