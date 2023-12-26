«Большая разница» вернется в эфир без Урганта и Цекало

Программа «Большая разница» вернется в эфир без шоуменов Ивана Урганта и Александра Цекало. Об этом сообщает издание «СтарХит».

1 января на Первом канале покажут новогодний выпуск «Большой разницы». Ведущими передачи стали актеры Нонна Гришаева и Сергей Бурунов. Они встретятся в начале программы как герои фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Зрители увидят в шоу пародии на фильмы: «Место встречи изменить нельзя», «Чебурашка», «Вызов», «Холоп», «Полицейский с Рублевки», «Служебный роман», «Барби».

«Мы все соскучились друг по другу, по образам, репетициям и съемкам», — призналась Гришаева.

Пародийная передача «Большая разница» впервые вышла в эфир 1 января 2008 года. Ее вели Иван Ургант и Александр Цекало. В проекте принимали участие Нонна Гришаева, Александр Олешко, Сергей Бурунов, Виктор Андриенко, Валентина Рубцова, Светлана Галка.

11 октября 2012 года Ургант объявил, что больше не будет ведущим шоу. В январе 2013-го программа снова стартовала в эфире, однако 15 июня 2014 года вышел последний выпуск проекта.

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