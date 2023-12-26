Оксана Самойлова возмутилась хейтерам ее 12-летней дочери

Модель и блогерша Оксана Самойлова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее 12-летняя дочь Ариела столкнулась с хейтом в интернете.

Самойлова показала несколько комментариев, где в негативном ключе обсуждают внешность и поведение Ариелы. Модель призналась, что была шокирована высказываниями некоторых взрослых.

«А чем старше, тем красота ее уходит. Скоро будет как мама, вся переделанная», — написал один из пользователей.

Самойлова возмутилась тому, что взрослые люди оскорбляют детей. Она назвала ситуацию дикостью.

«В моем мире — это невозможно (оскорблять детей). Это дико, странно и недопустимо», — заявила блогерша.

В ноябре Самойлова сообщила, что ее старшая дочь Ариела пошла по пути отца и стала певицей. Жена Джигана назвала песню девочки «хитом».

Продюсер Павел Рудченко назвал несуразным музыкальный дебют дочери Джигана. Он заявил, что 12-летняя Ариела пытается подражать рэперше Инстасамке и имитирует ее исполнение. Продюсер назвал творчество дочери Джигана «непродающимся контентом» и «игрой малолетки».

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