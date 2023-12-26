Зрители массово сдают билеты на концерты Лолиты после «голой» вечеринки Ивлеевой

В городе Чехов зрители массово сдают билеты на концерт певицы Лолиты Милявской после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».

Представители Дворца культуры «Дружба» в Чехове заявили, что шоу Милявской, запланированное на 20 февраля, могут отменить. По их словам, люди активно возвращают билеты. В феврале певица также должна выступить в городах Сергиевом Посаде, Серпухове, Коломне и Королеве.

Лолита призналась, что впервые слышит о возможной отмене ее концертов.

«Во-вторых, что такое «массово сдают билеты»? Концерты будут только в феврале. Не могу вам ничего подтвердить, никто из организаторов не жаловался», — отметила артистка.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки.

21 декабря депутат Государственной думы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить вечеринку, которую организовала в московском клубе Ивлеева, на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

24 декабря Ивлеева извинилась за «голую» вечеринку и пообещала отправить на благотворительность деньги, вырученные с мероприятия.

Ранее Лолита ответила на требования вырезать ее из новогодних передач.