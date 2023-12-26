Лолита ответила на требования вырезать ее из новогодних передач

Певица Лолита Милявская рассказала в Telegram-канале, что некоторые люди требуют ее вырезать из новогодних передач после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой.

Милявская подчеркнула, что мероприятие Ивлеевой подразумевалось, как арт-объект. Артистка отметила, что у многих ее коллег под конец года накопилась усталость, поэтому «хотелось оторваться». Певица призналась, что поначалу не придала значения недовольству людей и относилась к нему с иронией.

«Письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут с просьбой запретить меня, вырезать из всех существующих новогодних передач. И, наверное, справедливо. А я вообще привыкла брать на себя ответственность и разделять ее. Я не люблю, как в детском саду: «А я в последний раз, я больше не буду». Никто не знает, что будет: кого сорвет, кто от чего будет плакать, а от чего смеяться», — отметила артистка.

Лолита заявила, что в любой ситуации стоит оставаться людьми и никому не желать плохого. Она призвала сохранять новогоднее настроение и не распространять негатив.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки.

21 декабря депутат Государственной думы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить вечеринку, которую организовала в московском клубе Ивлеева.

24 декабря Ивлеева извинилась за «голую» вечеринку и пообещала отправить на благотворительность деньги, вырученные с мероприятия.

Ранее в Госдуме призвали не принимать извинений от участников вечеринки Ивлеевой.