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В СК прокомментировали возможность возбуждения дела в отношении Пугачевой и Галкина

В СК не стали возбуждать дело против Пугачевой и Галкина по статье о фейках

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alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следственный комитет не нашел достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в отношении артистов и супружеской пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Об этом пишет ТАСС.

Информация о подозрениях в распространении фейков против российской армии была передана в столичное ГУ МВД. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Представитель правоохранительных органов рассказал, что после проверки материалов, поступивших из ГУ МВД по Москве о размещении заведомо ложной информации Аллой Пугачевой в сети, не было обнаружено оснований для возбуждения уголовного дела.

«Материалы были возвращены», — отметили в ведомстве.

Не уточняется, какие именно посты Пугачевой подлежали проверке.

Также сообщается, что Следственный комитет провел проверку в отношении Максима Галкина по части 1 статьи 207.3 УК РФ «после публикации видеозаписи с заведомо ложной информацией об обстреле жилого дома в Одессе». Также были изучены его негативные высказывания о российском правительстве и ВС России.

«По этим фактам не было достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, и материалы были возвращены в ГУ МВД по городу Москве», — добавил представитель правоохранительных органов.

25 декабря Максим Галкин высказался о браке с Аллой Пугачевой как о «12 лет счастья».

Ранее Садальский рассказал, почему Пугачева вынуждена скитаться по миру.

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