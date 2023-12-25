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Кристина Асмус сообщила о проблемах с горлом

Актриса Кристина Асмус потеряла голос после спектакля

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asmuskristina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Кристина Асмус вышла на связь в Telegram-канале с хриплым голосом.

Асмус сообщила, что несколько дней назад потеряла голос после спектакля. Артистка призналась, что ей очень тяжело разговаривать. 25 декабря актриса должна была приехать на озвучку одного из проектов, однако из-за проблем со здоровьем она отказалась от работы.

«Вчера был вообще ад. Сегодня это еще получше», — поделилась артистка.

Асмус дебютировала в кино в сериале «Интерны» в 2010 году. Картина принесла ей большую популярность. В фильмографии актрисы более 40 ролей. Она снялась в проектах «Текст», «Елки», «А зори здесь тихие…».

В октябре Асмус призналась, что хотела увеличить себе губы ради роли. Актриса была готова на такие косметические процедуры для сериала «Люся», и предложила такую идею художнице по гриму. Однако работница не разделила энтузиазма артистки, заявив, что «ни в коем случае» не стоит этого делать. Артистка предположила, что потом могла сама пожалеть о таком решении.

Асмус отметила, что «обожает» эксперименты. Ей неинтересно «просто сменить кофточку» или покрасить губы ради роли.

Ранее Олег Шепс пожаловался на уныние после финала «Битвы сильнейших».

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