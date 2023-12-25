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Дочь Эльдара Рязанова объяснила, почему не продолжила актерскую карьеру

Дочь Эльдара Рязанова Ольга призналась, что ей не понравилось работать в кино

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Дочь режиссера Эльдара Рязанова Ольга призналась в шоу «Малахов», что не захотела строить актерскую карьеру.

Рязанова снялась в картине своего отца «Старики-разбойники», но после этого больше не работала в кино. Дочь режиссера призналась, что ей не понравилось быть актрисой. Более того, как считает Ольга, у нее не было ни способностей, ни таланта, ни наклонностей к этой профессии.

«При этом это очень зависимая профессия. Надо подчиняться режиссеру, а я человек очень свободолюбивый, и не люблю, когда мне что-то указывают», — поделилась дочь режиссера.

В декабре режиссер Никита Михалков заявил, что не считает работы Эльдара Рязанова кино. Режиссер назвал хорошими фильмы коллеги с точки зрения драматургии, поэтому их «хорошо и весело смотреть». Однако Михалков считает, что кино строится по-другому. Для него это «живая вещь».

Михалков пояснил, что ленты, подобные тем, что делал Эльдар Рязанов, должны быть в кинематографе. Он заявил, что считает лучшей картиной постановщика комедию «Ирония судьбы, или С легким паром!» — в ней, подчеркнул Михалков, совпало все: и драматургия, и хорошее исполнительское мастерство.

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