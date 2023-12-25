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Певица Катя Самбука ответила на обвинения в растлении 17-летнего возлюбленного

Певица Катя Самбука сообщила, что встречается с 17-летним сыном сенатора

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thekatyasambuca/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Катя Самбука призналась в беседе с mk.ru, что встречается с 17-летним сыном сенатора Вадима Тюльпанова Владиславом.

32-летняя Самбука отметила, что ее обвиняют в растлении несовершеннолетнего парня, однако сама она так не считает. Она объяснила, что у Владислава более богатый опыт как в отношениях, так и в постели, чем у нее. Певица известна своим провокационным и откровенным поведением на сцене. Однако она уверила, что в жизни совершенно другая. По словам артистки, на сцене в ней «просыпается дьявол».

«Но это было все раньше. Сейчас все изменилось. Я уже очень давно не выступаю, потому что хочу изменить свою жизнь. Я перешла на другой уровень. Сидеть и думать, как я жила раньше, испытывая при этом чувство вины, не буду. Что касается комментариев, то я к ним никак не отношусь. Просто их не читаю. Владислав следит за этим, потому что ему нужна эта энергия», — поделилась певица.

Самбука призналась, что не знала о возрасте Владислава при знакомстве. Артистка думала, что молодому человеку уже есть 18. По словам певицы, партнер сразу проявил себя как мужчина и познакомил ее с мамой.

«Это я тоже восприняла, как знак. Потому что меня никто не знакомил до этого со своими родителями. Владислав тянулся ко мне: такое нельзя отвергать», — рассказала звезда.

Самбука уточнила, что не планирует выходить замуж за Владислава. Она считает, что роспись мешает отношениям.

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