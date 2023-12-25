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Юрий Соломин встретит Новый год в больнице

Внучка Юрия Соломина сообщила, что артист встретит Новый год в больнице

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Максим Блинов/РИА Новости

Народный артист России, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин останется в больнице на Новый год. Об этом рассказала внучка артиста в беседе с RT.

По словам внучки, врачи решили оставить Соломина в больнице после изучения контрольных анализов.
Юрий Соломин был госпитализирован 6 ноября. Он упал во дворе своего дома в центре Москвы, скорую помощь вызвал его водитель.

14 ноября Telegram-канал Mash сообщал, что у Соломина развилась двухсторонняя пневмония.

17 ноября директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала, что у Соломина начали работать отнимавшиеся после инсульта конечности, но он пока остается в больнице. Директор театра тогда отметила, что актер находился в стабильно тяжелом состоянии.

14 декабря Михайлова сообщила, что Соломин готовится к выписке.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает актерское мастерство в высшем театральном училище имени Щепкина. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. В 1988 году он удостоился звания народного артиста СССР.

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