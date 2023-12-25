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Раймонд Паулс рассказал, как вечеринки Пугачевой мешали спать Марку Захарову

Композитор Паулс признался, что квартирники Пугачевой мешали ее соседу Захарову

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П. Кассин/РИА «Новости»

Композитор Раймонд Паулс в разговоре с aif.ru вспомнил, как квартирники Аллы Пугачевой мешали спать режиссеру Марку Захарову, который жил на этаж ниже певицы.

«Там всегда была творческая атмосфера, рождались новые идеи. Было интересно — капустники, шутки, музыкальные импровизации всю ночь. Мы там чего только ни вытворяли, было весело. Но все это падало на голову бедолаге Захарову. Мне кажется, что Марк никогда не спал, когда у Аллы были такие посиделки», — рассказал Паулс.

Он отметил, что иногда из-за вечеринок Пугачевой вспыхивали скандалы «по пьяной лавочке». Паулс считает, что только такой терпеливый человек как Марк Захаров мог вытерпеть постоянные квартирники артистки. Композитор также опроверг слухи о том, что Примадонна якобы разбила его очки на одном из мероприятий. Артист уточнил, что очки действительно были разбиты, но не его, а консьержки отеля.

«Алла разбила очки одной дежурной по этажу в гостинице, когда мы были на концерте в Ленинграде», — рассказал Паулс.

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