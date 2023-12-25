Стало известно, сколько заработала Валерия на приложении «Мьюзикграм»

Певица Валерия за прошлый год заработала 4,7 миллиона рублей благодаря ООО «Мьюзикграм». Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, исполнительница открыла ООО в 2022 году. При этом Валерия владеет лишь третью общей доли компании. Сама артистка говорила, что такое приложение призвано объединять представителей креативных профессий в России. По словам Валерии, в приложении можно создавать совместные треки собственного производства. Согласно данным финансовых показателей, за прошлый год «Мьюзикграм» принес около 14 миллионов рублей прибыли.

Незадолго до этого Валерия пожаловалась, что ей редко удается встретить Новый год всей семьей. Например, в этом году Валерия встретит праздник в Москве вместе с мужем Иосифом Пригожиным, но после этого они разъедутся по работе. Певица украшает незаменимый атрибут Нового года вместе с внучкой: половину дерева исполнительница наряжает сама, а вторую половину в компании Селин.

«Если дети присоединятся, буду счастлива. Здорово, когда семья собирается за одним столом, у нас ведь 20 человек!» — говорила Валерия.

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