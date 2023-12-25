Актер Егор Корешков рассказал о съемках в «Елках-10»

Фильм «Елки−10» отличается от других частей новогодней серии, рассказал в интервью WomanHit.ru актер Егор Корешков, который исполнил одну из ролей в картине.

По его словам, он снимался в картине «с азартом», потому что Новый год является его любимым праздником. Артист признался, что рад был знакомству с продюсером Евгением Куликом и режиссером Иваном Чеховым на съемочной площадке.

«Ребята классно переформатировали прежние «Елки». Уже не ждите комедию, это более глубокое, лиричное, доброе семейное кино, которое наверняка понравится зрителю. Оно затрагивает другие струны души. В одной из новелл мы вместе с Региной Тодоренко играем родителей мальчика Савелия. Регина прекрасная, веселая, талантливая. Доволен, что нам довелось поработать вместе. А великий Юрий Кузнецов! Круто, что появляется возможность быть на площадке рядом с такими мэтрами», — отметил актер.

13 декабря сообщалось, что «Елки 10» оказались на втором месте по кассовым сборам, на дебютном уикенде фильм собрал 112 млн рублей. Продюсер фильма Лала Рустамова заявила, что лента стартовала на 10% хуже девятой части. Она объяснила это тем, что в нынешнем году у «Елок» классные конкуренты. Лидером стала семейная комедия «Теща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым, она собрала 388 млн рублей.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров подарил дочери праздник на премьере фильма «Елки-10».