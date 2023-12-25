В «Зарядье» покажут царство Снежной Королевы в честь автора мультфильма Шварцмана

В музее парка «Зарядье» открылась выставка, посвященная российскому мультипликатору и режиссеру Леониду Шварцману. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе учреждения.

«Лелечка часто говорил, что юмор спасет мир. А еще – смотрел на мир с широко распахнутыми глазами. К каждому человеку он относился любовно и уважительно. Из его открытости к людям и благоговения перед жизнью рождались живые и теплые персонажи, которых мы знаем и любим», — заявила племянница Шварцмана Яна Ларионова.

В рамках экспозиции посетители смогут пройтись по царству Снежной королевы из одноименного мультфильма, а также посетить личный кабинет Шварцмана, в котором он создал около 300 персонажей и практически 70 мультфильмов. На выставке также покажут и эскизы режиссера ко многим его культовым мультфильмам.

Речь идет о таких проектах, как «Чебурашка», «Крокодил Гена», «Снежная королева», «Варежка» и многих других работах Шварцмана. Например, гости выставки смогут увидеть оригинальную куклу крокодила Гены из советского мультфильма.

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