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Адвокат Киркорова прокомментировал инцидент с охранником

Добровинский: ситуацию с охранником, которого толкнул Киркоров, уладили осенью

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский заявил, что ситуацию с охранником, которого толкнул артист, уладили осенью. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам адвоката певца, сразу после инцидента с охранником к Киркорову пришел следователь. Артист обсудил с ним все детали произошедшего, стороны пришли к соглашению.

«Сейчас, как утверждает Добровинский, про инцидент вспомнили, чтобы очернить артиста после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, но Киркорову все равно ничего не грозит. Тем не менее охранник обратился в полицию и требует привлечь певца за нанесение легких телесных повреждений», — говорится в сообщении.

27 сентября после концерта Ани Лорак Киркоров грубо толкнул охранника, из-за чего мужчина получил растяжение связок голеностопа. Киркорову могло грозить до четырех месяцев ареста за причинение легких телесных повреждений.

До этого Добровинский сообщал, что актриса Мария Шукшина пиарится на имени Филиппа Киркорова, и отметил, что органы опеки не заберут детей у певца после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой.

Ранее адвокат Vacio признался, что в полиции обещали не сажать рэпера.

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