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Сергей Жорин оценил вероятность привлечения Киркорова к ответственности за конфликт с охранником

Адвокат Жорин заявил, что дело Киркорова зависит от профессионализма юриста

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru заявил, что наказание для Филиппа Киркорова за толчок охранника со сцены будет зависеть от профессионализма его защитника в суде.

«От профессионализма юриста, который займется данным вопросом, будет зависеть, какое наказание может грозить Филиппу Киркорову. Я в свое время вел похожее дело, когда на певца завели уголовное дело. Думаю, Киркоров с того времени сделал определенные выводы, поэтому сложно сказать, привлекут ли его к ответственности в этот раз», — пояснил Жорин.

По данным Telegram-канала Shot, Киркоров сбросил со сцены охранника. Исполнитель в компании из пяти человек попытался пройти за кулисы во время концерта Ани Лорак, но секьюрити попросил подождать, чтобы согласовать пропуск. После этого Киркоров оттолкнул охранника, и тот упал со сцены. Мужчине диагностировали растяжение связок правого голеностопа.

Инцидент случился несколько месяцев назад. Сейчас мужчина обратился за помощью к адвокату Сергею Васильеву, а также активистам движения «Сорок сороков». Киркорову может грозить арест, штраф или исправительные работы за причинение легких телесных повреждений.

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