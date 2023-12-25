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Стас Садальский признался, что был удивлен поведению «российской элиты» на вечеринке Ивлеевой

Актер Садальский сравнил Ивлееву с дремучей тундрой после скандальной вечеринки

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Стас Садальский в интервью NEWS.ru сравнил блогера Настю Ивлееву с «дремучей тундрой» из-за ее скандальной вечеринки в столичном клубе.

«Сама Ивлеева — дремучая тундра, но ее компания (посетители вечеринки. — «Газета.Ru») мне казались умнее и интереснее ее. Печально, что так выглядит элита России. Кроме голой жопы, они ничем не могут удивить», — возмутился Садальский.

Артист уточнил, что всегда выступает за различные интересные творческие акции, так как, по мнению Садальского, все жанры хороши, кроме скучного. Однако, считает актер, в данном случае у Ивлеевой не получилось эффектно развлечь публику. При этом Садальский выразил мнение, что блогера и гостей мероприятия не стоит наказывать за участие в такой вечеринке.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

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