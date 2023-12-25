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Названы имена 10 звезд, которые станут ведущими «Новогодней ночи» на Первом канале

Телеведущие Гузеева и Чурикова проведут «Новогоднюю ночь» на Первом канале

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Телеведущие Лариса Гузеева, Яна Чурикова и восемь других российских звезд проведут шоу «Новогодняя ночь» на Первом канале. Об этом пишет ТАСС.

«Лариса Гузеева, Яна Чурикова, Максим Аверин, Екатерина Березовская, Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев, Юлия Барановская, Дмитрий Хрусталев станут ведущими главной «Новогодней ночи» на Первом канале», — сообщили в пресс-службе Первого.

Недавно стало известно, что в рамках новогоднего выпуска шоу «Маска» на телеканале НТВ певцы Дима Билан и Сергей Лазарев — победители прошлого сезона — споют дуэтом в костюмах Мамонтенка и Скорпиона соответственно.

В жюри «Новогодней Маски» будут сидеть Валерия, Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Алексей Воробьев, Дима Билан, Сергей Лазарев. Как сообщает СМИ, в новогоднюю ночь на телешоу выступят все маски 4-го сезона, несколько участников 3-го сезона и восемь новых неизвестных конкурсантов. Певица Валерия выступит дуэтом с Филиппом Киркоровым в образах Кена и Барби.

Ранее Алексей Серебряков пришел на светскую премьеру с внучкой Агатой.

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