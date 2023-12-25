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Стас Михайлов рассказал, как относится к гостям в своем доме: «Не все туда заходят»

Певец Стас Михайлов признался, что всегда рад видеть близких в своем доме

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Певец Стас Михайлов в разговоре с Telegram-каналом «Звездач» заявил, что всегда рад гостям в своем доме.

«Гости — это мое самое любимое. Дом — не для меня, а для гостей. Но не все туда заходят: только люди, которых я люблю, любит моя семья», — уточнил Михайлов.

При этом звезда посетовал, что сейчас многие его друзья и родственники болеют, поэтому певец сомневается, что у него получится в этом году собрать большое количество знакомых за своим столом. Михайлов также признался, что практически не умеет готовить, а из популярных блюд способен сделать разве что яичницу. В связи с этим музыкант намекнул, что прибегает к услугам кейтеринга, чтобы накормить гостей за новогодним столом.

Незадолго до этого певец Дмитрий Маликов рассказал о новогодних традициях в семье.

«Как и все, наверное, мы стараемся собраться всей семьей, что в обычные дни бывает трудно. Старшая дочка Стеша уже взрослая, живет своей жизнью, а вот в детстве она очень ждала Деда Мороза, писала ему письма, однажды я даже пришел к ней в этом образе, и она меня не узнала», — рассказывал Маликов.

Ранее стало известно возможное наказание для Киркорова из-за стычки с охранником на концерте.

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