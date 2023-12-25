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Охранник обратился в полицию с заявлением на Киркорова

Mash: на Киркорова написали заявление за причинение легких телесных повреждений

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Охранник площадки «Крокус Сити Холл» написал заявление в полицию на певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина просит правоохранительные органы привлечь артиста за причинение легких телесных повреждений. Издание поясняет, что Киркоров сбросил со сцены охранника. Исполнитель в компании из пяти человек попытался пройти за кулисы во время концерта Ани Лорак, но секьюрити попросил подождать, чтобы согласовать пропуск. После этого Киркоров оттолкнул охранника, и тот упал со сцены. Мужчине диагностировали растяжение связок правого голеностопа.

Инцидент случился несколько месяцев назад. Сейчас мужчина обратился за помощью к адвокату Сергею Васильеву, а также активистам движения «Сорок сороков».

23 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что общественник Виталий Бородин предложил отобрать звание народного артиста России у Киркорова за участие в вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. Позднее певец оправдался перед Дмитрием Песковым. Он заявил, что пошел туда на мероприятие из-за обещания данного Ивлеевой.

Ранее в МХАТе им. Горького отменили корпоратив с Киркоровым после «голой» вечеринки.

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