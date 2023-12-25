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Гоша Куценко и Денис Шведов сразятся с суперзлодеями в комедии «Красный 5»

Экшн-комедия «Красный 5» от режиссера «Прожекторперисхилтон» выйдет в 2024 году

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Premier

Комедийный шпионский сериал «Красный 5» с Гошей Куценко, Денисом Шведовым и Романом Курцыным в главных ролях выйдет на PREMIER в 2024 году. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

По сюжету агента спецслужб Бекешева после нелепой ошибки на задании отправляют в отставку, однако жить на «гражданке» спецагент не умеет. Внезапно бывший начальник Бекешева предлагает ему должность в конторе, которая отлавливает сбежавших из лабораторий КГБ преступников с суперспособностями.

Актер Денис Шведов выступил в «Красном 5» в роли спецагента, его начальника сыграл Гоша Куценко, а чудаковатого напарника — Роман Курцын. В каст также вошли: Ян Цапник, Егор Дружинин, Кирилл Фролов, Севастьян Бугаев и другие.

Режиссерское кресло проекта занял Евгений Шелякин, известный по проектам «Прожекторперисхилтон» и «Хэппи-энд». Сценарий к шоу написал сам Шелякин в соавторстве с Иваном Барановым («Капельник») и Кириллом Ситниковым («Сергий против нечисти»).

Тизер-трейлер «Красного 5» уже доступен на YouTube-канале PREMIER.

Ранее сообщалось, что двое экстрасенсов стали победителями «Битвы сильнейших».

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