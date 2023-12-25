Адвокат Киркорова обвинил Шукшину в хайпе на имени певца

Адвокат Александр Добровинский заявил в беседе с NEWS.ru, что актриса Мария Шукшина пиарится на имени Филиппа Киркорова? и отметил, что органы опеки не заберут детей у певца после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой.

«Нет никаких шансов, что у Филиппа Бедросовича отнимут детей из-за участия в вечеринке Ивлеевой. Он, кстати, был одним из немногих, кто был одет. На Филиппе Киркорове просто очень удобно делать рекламу, это все, что я могу сказать», — признался защитник.

24 декабря сообщалось, что Шукшина намекнула о лишении родительских прав Киркорова. Актриса предложила заменить отснятый материал с участниками мероприятия Ивлеевой на Новый год советскими новогодними программами, либо показать концерты в Луганске и Донецке.

«Также не маловажен вопрос: а где, интересно, эти органы опеки, так яро изымающие детей из семей «неблагополучных», т.е. с нищенскими зарплатами. <...> Ведь у многих участников этой свальной вечеринки — дети... Чему научат и как воспитают они своих детей?» — посетовала Шукшина (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ру»).

Телеведущая также назвала артистов, которые присутствовали на вечеринке у Ивлеевой, «коллективным Киркоровым».

Ранее комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) отпраздновал с Аллой Пугачевой никелевую свадьбу.