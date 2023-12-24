Футуролог Ютанов умер в возрасте 64 лет

Писатель-футуролог и основатель издания Terra Fantastica Николай Ютанов умер в возрасте 64 лет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Ютанов родился в ноябре 1959 года. За 64 года жизни он успел опубликовать несколько десятков научных публикаций и проработать десять лет в Пулковской обсерватории Академии наук СССР в период с 1981 по 1990 годы. В 1989 году он издал книгу «Оборотень», а через год — «Путь обмана».

В 1991 году писатель основал издание Terra Fantastica, которое публиковало книги Джона Рональда Руэла Толкина, Роберта Желязны, братьев Стругацких и других писателей-фантастов. Позднее он стал куратором Конгресса фантастов России и вручения литературных премий «Странник» и «Мечи». С 1991 по 2012 годы писатель был главным редактором основанного им журнала «Если».

Друг писателя Алексей Кривцов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что у погибшего 23 декабря писателя была болезнь сердца.

Ранее ушел из жизни автор «Невыносимой легкости бытия» Милан Кундера.