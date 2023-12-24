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«Мерзость какая-то»: Юлиан раскритиковал скандальную вечеринку Ивлеевой

Певец Юлиан назвал мерзостью вечеринку Ивлеевой в московском клубе

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Пресс-служба НТВ/«Суперстар»

Певец Юлиан в интервью порталу «Мир новостей» сравнил вечеринку Насти Ивлеевой в московском клубе с «мерзостью».

«Когда я увидел фотографии и видео всех наших артистов, голых и полуголых, которые скачут, кто в нижнем белье, кто вообще в одном носке на причинном месте — глазам своим сначала не поверил. Мерзость какая-то. Если крыша у них едет, то ее нужно останавливать – может какими-то успокоительными лекарствами», — высказался Юлиан.

Певец считает, что артисты должны быть примерами для подражания. По мнению Юлиана, подобные танцы в трусах могут негативно сказаться на развитии российской молодежи и общества в целом. Музыкант убежден, что гостям мероприятия не следует сниматься в новогодних «Огоньках» после участия в столь скандальном мероприятии.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

Ранее Киркоров оправдался перед Дмитрием Песковым за участие в вечеринке Ивлеевой.

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