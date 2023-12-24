Наталья Сенчукова рассказала о причинах развода сына спустя девять месяцев после свадьбы

Певица Наталья Сенчукова на шоу «Секрет на миллион» призналась, что сын Василий и его жена Дарья советовались с ней по поводу проблем в отношениях.

«Ко мне прибегали и Вася, и Даша, мы разговаривали. Я говорю: «Даша, ты же знаешь Васю, с ним очень легко на самом деле, ему просто надо внимание». Потом она сказала: «Что-то со мной было не так, я неправильно себя вела». Но было уже поздно. Она хотела сохранить отношения. И мы хотели», — рассказала Сенчукова.

При этом сам Василий пожаловался на сильную ревность со стороны супруги после длительных отношений: экс-возлюбленные встречались 8 лет, потом сыграли свадьбу, но расстались через девять месяцев после этого. Мужчина отметил, что не хотел ссориться с Дарьей, но ему было неприятно из-за того, что девушка «делала мозги».

«Полное несовпадение жизненных позиций и интересов. И еще некоторая моя неспособность удовлетворить желания человека», — высказался Василий Рыбин о причинах развода.

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