Олеся Судзиловская рассказала, почему ассоциирует Новый год с бананами

Актриса Олеся Судзиловская в интервью Woman.ru вспомнила, как ее родители клали бананы на батарею перед Новым годом.

«Я застала то время, когда бананы на батарею зеленые выкладывали, чтобы они к Новому году пожелтели. Помню еще историю, она тоже почему-то связана с бананами. Был год, когда появились очень вкусные сушеные бананы, и это было как заморское лакомство. Бананы лежали в блюдечке, нам выдавали по одной дольке в руки, ну и, конечно, нам мама с папой свои уступали», — рассказала Судзиловская.

При этом артистка призналась, что считает Новый год самым ярким праздником в году и ценит его выше своего дня рождения. Она уточнила, что обычно встречает этот праздник с семьей и близкими, однако последние несколько раз была в компании друзей.

Актриса убеждена, что в семье должна быть некая общая цель. Раньше Судзиловская не могла ее обозначить, но за последние несколько лет она поняла, что для нее ключевое значение имеет воспитание ее детей. По словам актрисы, для нее теперь важно, что она читает, слушает и видит.

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